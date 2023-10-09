وكيل تعليم الوادى الجديد يكافئ إدارة مدرسة بالخارجة لتطبيق أفضل آليات العمل

استكمل المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد ، جولاته الميدانية لمتابعة العمل، حيث فاجأ مدرسة الشعراوى الثانوية للبنات بالخارجة بزيارة تفقدية يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية وتابع معرض الاقتصاد المنزلى، وأشاد بمشاركة طالبات المدرسة فى تنفيذه حيث بدت فى أحسن صورها، ووجه بصرف مكافأة مالية لمدير ووكيل المدرسة تقديرا لما لمسه من حسن آداء العمل وظهور المدرسة بالمظهر اللائق والمشرف .

وخلال جولته بالفصول الدراسية تحدث وكيل التعليم بالمحافظة مع الطالبات حول ضرورة الجد والاجتهاد ومواكبة التطورات التكنولوجية وفق ما يشهده العالم من تطور، وتحول فى النظام التعليمى، وكيف أن المنظومة التعليمية الجديدة نجحت فى التنشئة الكاملة والشاملة للطالب من خلال الابتكار وتنمية وصقل مهارات الطالب وتنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لبناء شخصيته .

وفى سياق آخر، أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، عن الفوز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة مراكز تنمية القدرات الموسيقية صيف 2023 والذى جرى إقامته بمقر مدرسة الأمل الابتدائية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية وبالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التربية الموسيقية بالمديرية.

ووجه المهندس سيد الشكر والتقدير لإدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام التربية الموسيقية بالمديرية والقائمين على مركز تنمية القدرات الموسيقية بالخارجة، لتقديم كل سبل الدعم للطلاب المشاركين وصولا لهذا المركز المتميز، متمنيا لقطاع تعليم المحافظة مزيدا من التقدم والنجاح.