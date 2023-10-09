وكالة الفضاء المصرية تستقبل سفير سنغافورة لبحث التعاون بمجالات تكنولوجيا الفضاء

كتب محمود راغب

فى إطار تعزيز التعاون الدولى فى مجال الفضاء، استقبل الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، السفير دومينيك جوه سفير جمهورية سنغافورة، ونائبه والوفد المرافق لهما، وذلك فى زيارة رسمية لمقر الوكالة.

وتهدف هذه الزيارة إلى إجراء مناقشات أولية حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال استكشاف الفضاء وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب نظرة عامة حول برامج وأنشطة وكالة الفضاء المصرية فى مجالات تكنولوجيا علوم الفضاء.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من الدكتور شريف صدقى، الذى أعرب عن سعادته بالزيارة وأشاد بالفرص المستقبلية للتعاون المشترك بين البلدين، وشرح مهام الوكالة واختصاصاتها واهدافها ودورها محليا وافريقيا.

ومن جانبه قدم السفير نبذه عن وكالة الفضاء السنغافورية ومهامها واهدافها وتطلع بلاده للتعاون مع مصر فى مجال الفضاء والتدريب.

وأشار صدقى إلى أن مصر وسنغافورة تمتلكان احتياجات متشابهة فى مجال تطبيقات الأقمار الصناعية، مثل مراقبة الأرض، والاتصالات، وعلوم الفضاء. يمكن أن يستفاد البلدان فى تطوير تطبيقات الأقمار الصناعية مما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلدين مع توفير حلول مبتكرة.

واختتم صدقى حديثه بأنه من خلال التعاون بين وكالة الفضاء فى مصر وقطاع الفضاء فى سنغافورة، يمكن أن يستفيد كلا البلدين من خبراتهما وقدراتهما المشتركة، مما يساهم فى تطوير قطاع الفضاء وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة. تضمنت الزيارة جولة تفقدية لمعامل ومرافق وكالة الفضاء المصرية، بما فى ذلك مركز تجميع وتكامل واختبارات الأقمار الصناعية.