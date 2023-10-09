وقال نائب رئيس رابطة وكالات السفر التشيكية جان بابيز- وفقا لراديو "براغ" الدولي، اليوم الاثنين، إن وكالات السفر ستتفاوض مع العملاء الموجودين بالفعل في إسرائيل بشكل فردي، ويمكن للعملاء الذين لا يرغبون في العودة إلى جمهورية التشيك على الفور استكمال إقامته.

جدير بالذكر أنه تم إلغاء أو تأجيل بعض الرحلات الجوية بين براغ وتل أبيب، لذلك نصح مطار فاتسلاف هافيل المسافرين بمتابعة المواقع الإلكترونية لشركات الطيران.