اليوم السابع
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الإثنين، 09 أكتوبر 2023 03:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وفاة عروس بعد 3 أيام من زفافها فى الشرقية

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:16 م
وفاة عروس بعد 3 أيام من زفافها فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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توفيت عروس، قبل ساعات؛ إثر وقوع حادث تسريب غاز داخل منزل الزوجية في قرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وذلك بعد 3 أيام من زفافها.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزى، بوصول شيماء ص ش، جثة هامدة.
 
بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفاة إثر وقوع حادث تسريب غاز داخل منزل الزوجية، وذلك بعد 3 أيام من زفافها.
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى مشتول السوق المركزى، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث.

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