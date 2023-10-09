وفاة عروس بعد 3 أيام من زفافها فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

توفيت عروس، قبل ساعات؛ إثر وقوع حادث تسريب غاز داخل منزل الزوجية في قرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وذلك بعد 3 أيام من زفافها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزى، بوصول شيماء ص ش، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفاة إثر وقوع حادث تسريب غاز داخل منزل الزوجية، وذلك بعد 3 أيام من زفافها.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى مشتول السوق المركزى، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث.