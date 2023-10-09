وصول 16 عربة قطار درجة ثالثة مكيفة لميناء الإسكندرية

كتب سيد الخلفاوى

استقبل ميناء الإسكندرية 16 عربة روسية جديدة درجة ثالثة مكيفة قادمة من دولة المجر ضمن عقد توريد 1350 عربة جديدة لصالح سكك حديد مصر، وتشغل السكة الحديد القطار الروسى على خطوط السكك الحديدية، والذى يعد من القطارات الجديدة وصاحب تشغيلها ظهور خدمات جديدة بالسكة الحديد وهى عربات الدرجة الثالثة المكيفة.

وصفقة العربات الروسية الـ (1350) عربة جديدة تتكون من 850 عربة مكيفة ( 500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الصفقة هى إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التى تمت بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات لافتًا إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل حيث أن العربات الجديدة التى تصل يتم دخولها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومى بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

جدير بالذكر أن الصفقة تأتى فى إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من إجمالى صفقة الـ 1300 عربة سكة حديد جديد بالاضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد عدد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة ليصل إجمالى العربات إلى 1350 عربة والتى تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجرى.