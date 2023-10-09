وكالات

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن تسلل جديد من الفصائل الفلسطينية إلى مستوطنة سديروت، وأنباء عن حادث احتجاز رهائن، وذلك في إطار عملية طوفان الأقصى.

وكانت قد أمرت بلدية "سديروت" الواقعة فى جنوب إسرائيل، اليوم الاثنين، الإسرائيليين بالبقاء فى منازلهم وغلقها وسط مخاوف من تسلل عناصر من المقاومة الفلسطينية إلى المدينة.