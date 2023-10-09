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وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى يعلن صدور أمر بفرض حصار كامل على غزة

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 12:33 م
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى يعلن صدور أمر بفرض حصار كامل على غزة غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، عن صدور أمر بفرض حصار كامل على غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. 

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته. 

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند بوابات الأقصى، وأعاقت دخول المصلين منذ ساعات الصباح. 

وفى وقت سابق، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، تشديد إجراءاتها العسكرية فى محافظات الضفة الغربية، لليوم الثالث على التوالى، عبر إغلاق حواجز، ومداخل المدن والبلدات والقرى، وعرقلة تنقل المواطنين الفلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المحتلة إن قوات الاحتلال واصلت إغلاق حواجز مخيم شعفاط، والحاجز القريب من مسجد بلال بن رباح، وبيت إكسا، وحاجز الجيب، أمام تنقل المقدسيين، ما أدى إلى عرقلة تنقل المواطنين، فيما سمحت بالدخول والخروج عند حاجزي الزعيم وحزما فقط.

وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة ف

 


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