اليوم السابع
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وزير الكهرباء: نستهدف الاعتماد على 50% من الطاقة المتجددة بحلول 2040

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:20 م
وزير الكهرباء: نستهدف الاعتماد على 50% من الطاقة المتجددة بحلول 2040 الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك خطة مرجعية تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بإجمالي قدرات تصل إلى 142 ألف ميجا وات، وفيما يتعلق بما يسمى بالخطة الخضراء تستهدف الدولة الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 57% بحلول 2040 بقدرة 159 ألف ميجا وات.
 
 
وأضاف شاكر خلال موتمر "الطاقة الخضراء استثمار مستقبل"، أن مصر تمتلك أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل وبأفريقيا، لافتا إلى أنه جار تحديث استراتيجية الطاقة 2035 إلى 2040.
 
و قال شاكر مصر تحرص على تنفيذ خطتها للتحول إلى الطاقة الخضراء من خلال تعديل استراتجية الطاقة المتجددة في مصر لتستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 بدلا من عام 2035.
 
 
وتابع شاكر أنه جارى التعاقد على إنشاء محطات طاقة متجددة بتكلفة 2.4 سنت دولار لكل كيلو وات ساعة ، وهو السعر الاقل على مستوى العالم ، لافتا إلى أن الدولة اشترطت أن يتم توفير 25% من العملة المحلية و 75% من العملة الأجنبية.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء

الهيدروجين الاخضر



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