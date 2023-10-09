وزير الصحة: الرئيس السيسى تعهد فى 2014 بإنهاء معاناة المصريين مع "فيروس سى"

كتب محمد الجالى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن لقاء رئيس منظمة الصحة العالمية بالرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم كان لتسليمه شهادة منظمة الصحة العالمية، التي تؤكد خلو مصر من فيروس سي، وهو أمر له تاريخ طويل ورحلة وحكاية، وكان لا بد من لقاء الرئيس السيسى.

وأضاف وزير الصحة فى تصريحاته عقب اللقاء، إن مصر هي أول دولة في العالم تتخلص من فيروس سي، الذي أصاب 14% من المصريين، وهي رحلة طويلة بدأت في عام 2014، عندما وعد الرئيس بإنهاء المرض الذي أصاب المصريين وأثر على قدرات الدولة.

وفى هذا الإطار، أشار إلى التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية للبدء في التقصي والعلاج وكذلك التوعية، وفي عام 2018 تم الكشف على 63 مليون مواطن، وتقديم العلاج، وهو أمر يتم دراسته على مستوى العالم، حيث أنها عملية ضخمة كللت بالنجاح، وتم تقديم العلاج للمصابين بعد توفيره لهم.