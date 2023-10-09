اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الصحة: نجحنا فى تشخيص وعلاج 5 ملايين حالة مزمنة بفيروس سى

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:30 ص
وزارة الصحة: نجحنا فى تشخيص وعلاج 5 ملايين حالة مزمنة بفيروس سى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان إن مصر تتسلم مساء اليوم، شهادة من منظمة الصحة العالمية تفقيد خلوها من فيروس سى، مضيفة: مصر نجحت في علاج 4.5 مليون حالة مزمنه بفيروس سى بفضل مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سى .
 
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها فى القضاء على الالتهاب الكبدى سى وتضمن العرض الآتى:- 
 
- إجمالى من تم فحصهم 63 مليون مواطن.
 
- إجمالى من تم تشخيصهم بفيروس سى 5 ملايين إصابة.
 
- إجمالى من تم علاجهم من فيروس سى 4.5 مليون حالة.
 
- علاج سرطان الكبد فى 60 ألف حالة. 
 
- الكشف عن 120 حالة مصابة بالتليف الكبدى ضمن برنامج ترصد سرطان الكبد الأولى. 
 
- علاج سرطان الكبد فى 5 آلاف حالة 67 مركزا لعلاج سرطان الكبد. 
 
 
 
 
 
 

الصحة

فيروس سى

القضاء على فيروس سى

مصر خالية من فيروس سي

فيروس سي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة