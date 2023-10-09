وزارة الصحة: نجحنا فى تشخيص وعلاج 5 ملايين حالة مزمنة بفيروس سى

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مصر تتسلم مساء اليوم، شهادة من منظمة الصحة العالمية تفقيد خلوها من فيروس سى، مضيفة: مصر نجحت في علاج 4.5 مليون حالة مزمنه بفيروس سى بفضل مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سى .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها فى القضاء على الالتهاب الكبدى سى وتضمن العرض الآتى:-

- إجمالى من تم فحصهم 63 مليون مواطن.

- إجمالى من تم تشخيصهم بفيروس سى 5 ملايين إصابة.

- إجمالى من تم علاجهم من فيروس سى 4.5 مليون حالة.

- علاج سرطان الكبد فى 60 ألف حالة.

- الكشف عن 120 حالة مصابة بالتليف الكبدى ضمن برنامج ترصد سرطان الكبد الأولى.

- علاج سرطان الكبد فى 5 آلاف حالة 67 مركزا لعلاج سرطان الكبد.