واشنطن تؤكد مقتل 9 أمريكيين في إسرائيل وتواصل البحث عن مفقودين

أ ش أ

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الاثنين، مقتل تسعة أمريكيين في إسرائيل في الهجمات التي شنتها حركة حماس منذ أول أمس السبت.



وقال ميللر -في تصريح أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية-: "نعم، أستطيع أن أؤكد أن تسعة أمريكيين للأسف فقدوا حياتهم نتيجة لهذه الهجمات، نحن على اتصال وثيق مع حكومة إسرائيل بينما تواصل القيام بعمليات أمنية للعثور على المواطنين الأمريكيين والإسرائيليين المفقودين، نحن بالطبع على اتصال وثيق مع عائلات هؤلاء الأمريكيين التسعة المتوفين ونعرض عليهم أي مساعدة قنصلية يمكننا تقديمها".



وتابع ميللر: "من الصعب جدًا تحديد عدد المواطنين الأمريكيين المفقودين مع استمرار القتال في المنطقة، سيتم تحديد موقع بعضهم، ونشك في أن بعضهم قد يكون للأسف ميتا، لكننا سنعمل على ذلك مع حكومة إسرائيل في الأيام المقبلة".