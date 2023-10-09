اليوم السابع
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الإثنين، 09 أكتوبر 2023 08:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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منطقة سوهاج الأزهرية تستقبل "حملة 100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 07:46 م
منطقة سوهاج الأزهرية تستقبل "حملة 100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض حملة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة
سوهاج عمرو خلف

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استقبلت منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور أحمد حمادى، رئيس المنطقة، اليوم الاثنين حملة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض المبكرة، وضمت الحملة فريقين متخصصين فى الكشف عن الأمراض المبكرة وصحة المرأة، وحظيت الحملة باقبال واضح من العاملين بالمنطقة والزائرين .
 
وأشاد رئيس المنطقة خلال استقباله الحملة بجهود الجيش الأبيض والعاملين بالقطاع الصحى بسوهاج فى تقديم الرعاية الصحية لكافة فئات المجتمع وبجهود القيادة السياسية من خلال تبنيها للعديد من المبادرات التى تخدم صحة المواطن المصرى .
 
ويأتى استقبال المنطقة للحملة فى إطار التعاون الفعال بين منطقة سوهاج الأزهرية ومديرية الصحة بسوهاج فى تنفيذ العديد البرامج الصحية التى تستهدف تقديم الرعاية الطبية للطلاب والعاملين بالمعاهد الأزهرية ومن المقرر استمرار الحملة غداً بديوان عام المنطقة وتعميمها بالإدارت الأزهرية خلال الأيام المقبلة.

 


سوهاج

المنطقة الأزهرية

الصحة

100 مليون صحة



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