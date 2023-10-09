اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تشخيص وعلاج 5 ملايين حالة..

مصر تتسلم شهادة من الصحة العالمية بخلوها من فيروس سى (إنفوجراف)

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 12:28 م
مصر تتسلم شهادة من الصحة العالمية بخلوها من فيروس سى (إنفوجراف) مصر تتسلم اليوم شهادة من الصحة العالمية بخلوها من فيروس سى

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن مصر تتسلم مساء اليوم، شهادة من منظمة الصحة العالمية تفقيد خلوها من فيروس سى، مضيفة: مصر نجحت في علاج 4.5 مليون حالة مزمنه بفيروس سى بفضل مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سى.
 
مصر تتسلم اليوم شهادة من الصحة العالمية بخلوها من فيروس سى
مصر تتسلم اليوم شهادة من الصحة العالمية بخلوها من فيروس سى
 
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها فى القضاء على الالتهاب الكبدى سى وتضمن العرض الآتى:- 
 
- إجمالى من تم فحصهم 63 مليون مواطن.
 
- إجمالى من تم تشخيصهم بفيروس سى 5 ملايين إصابة.
 
- إجمالى من تم علاجهم من فيروس سى 4.5 مليون حالة.
 
- علاج سرطان الكبد فى 60 ألف حالة. 
 
- الكشف عن 120 حالة مصابة بالتليف الكبدى ضمن برنامج ترصد سرطان الكبد الأولى. 
 
- علاج سرطان الكبد فى 5 آلاف حالة 67 مركزا لعلاج سرطان الكبد. 
 
 
 

فيروس سى

القضاء على فيروس سى

الصحة العالمية

الالتهاب الكبدى



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