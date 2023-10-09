مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم، انقلاب سيارة على الطريق عقب إنفجار إحدى الإطارات مما نتج عنه قائد السيارة ومرافقه تم نقل الجثتين إلى مستشف سوهاج الجامعى، وتم التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى وجود متوفين تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم إنقلاب سيارة ومتوفين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم ، حيث تبين أثناء سير السيارة "أجرة" قيادة المدعو "محمد ع ع م ش" 23 سنة سائق ومقيم الوادي الجديد بالطريق المشار اليه أنفجر الإطار الأمامي الأيسر مما أدي إلي إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة ومرافقه المدعو "سيد م س ا" 31 سنة سائق ومقيم بذات العنوان وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، وبسؤال كل من شقيق قائد السيارة أحمد ع ع م 37 سنة سائق، وشقيق الثاني "أحمد م س ا" 44 سنة مدرس يقيمان بذات العنوان قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهه الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة الى تولت التحقيق.