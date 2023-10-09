اليوم السابع
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مصادر لجارديان: "المحافظين" البريطانى أرسل "جواسيس" إضافيين لمؤتمر حزب العمال

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 12:42 م
مصادر لجارديان: "المحافظين" البريطانى أرسل "جواسيس" إضافيين لمؤتمر حزب العمال زعيم حزب العمال - كير ستارمر
كتبت رباب فتحى

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قالت مصادر لصحيفة "الجارديان" البريطانية إن الاستراتيجيين في حزب المحافظين عززوا عدد "الجواسيس" الذين تم إرسالهم للتجسس عن حزب العمال فيما يمكن أن يكون موسم المؤتمرات الأخير قبل الانتخابات البريطانية العامة المقبلة.

وعادة ما يسمح المحافظون وحزب العمال لاثنين من "المراقبين" الرسميين بحضور مؤتمر الخريف الخاص بكل منهما. ولكن هذا العام، يقال إن مقر حملة المحافظين (CCHQ) قد أرسل ما لا يقل عن ستة مساعدين إضافيين إلى ليفربول لتقييم استراتيجية حزب العمال.

وقد تم تكليفهم بمهمة التسلل إلى الأحداث الهامشية التي تجري خارج المنطقة الآمنة - مما يعني أنهم لا يحتاجون إلى تصريح رسمي للدخول - وتسجيل أي تعليقات من قبل نواب حزب العمال والناشطين التي يمكن استخدامها لمهاجمة الحزب.

ووصف أحد المصادر المهمة بأنها "نبش الأوساخ" لإحراج كير ستارمر، زعيم حزب العمال. وقال آخر إنهم مستعدون "للاختلاط مع المانحين" لفهم إلى أي مدى يمكن أن يدفعهم إحباط بعض رعاة حزب المحافظين تجاه المحافظين إلى تقديم الأموال لحزب ستارمر.

وتحول فيليب هاريس، المعروف بمدارسه في أكاديمية هاريس، من التبرع لحزب المحافظين من خلال المساهمة بمبلغ 5000 جنيه إسترليني لمستشارة الظل، راشيل ريفز، وانتقد المحافظين بسبب افتقارهم إلى "الرؤية الواضحة".

وقال جون كودويل، أكبر مانح لحزب المحافظين قبل الانتخابات الأخيرة، إنه لن يدعم ريشي سوناك بعد "جنون" تحول رئيس الوزراء عن السياسات الخضراء. قال كودويل إنه كان يفكر في التحول إلى حزب العمال بدلاً من ذلك.

من المفهوم أن الشخصيات العمالية تدرس سجل ستارمر كمدير للنيابة العامة، وتبحث في القضايا التي تورط فيها للرد على أي هجمات قد تستخدمها حملة المحافظين خلال الحملة الانتخابية.

تفاقمت مخاوف حزب المحافظين بسبب مؤتمرهم في مانشستر الأسبوع الماضي والذي تضمن الاقتتال الداخلي بين حزب المحافظين حول الحقوق والهجرة والتخفيضات الضريبية.

وعلى النقيض من ذلك، فإنهم يخشون أن يكون مؤتمر حزب العمال "مملاً " - حيث يلتزم النواب بالرسالة بشكل صارم، ويستشعرون أن أي أخطاء قد تكلفهم تقدمهم الكبير في استطلاعات الرأي.

وقال مصدر من حزب العمال: "من المثير للإعجاب أن المحافظين يسيرون على خطى رجال الأعمال والمانحين من خلال السماح للناس بمعرفة أنهم يتدفقون على مؤتمر حزب العمال. "

وأوضحت الصحيفة أن مؤتمر الحزب يعد أداة حيوية لجمع التبرعات للأحزاب السياسية، مما يسمح لهم بمغازلة قادة الأعمال والمانحين وأصحاب المصلحة.

ومع أنه من المقرر إجراء الانتخابات العامة بحلول يناير 2025 على أبعد تقدير، ولكن من المرجح أن تجرى في الخريف المقبل، فإن مؤتمرات الخريف لهذا العام يمكن أن تكون الأخيرة لهذا البرلمان.

 

 


مؤتمر حزب العمال

مؤتمر حزب المحافظين

الانتخابات البريطانية

الانتخابات البريطانية العامة

انتخابات بريطانيا 2024

ريشى سوناك

رئيس وزراء بريطانيا



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