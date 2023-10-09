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مشاهد بالعين المجردة.. القمر يجتمع برمز الجمال فى مشهد بديع فجر غدٍ

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 12:04 م
مشاهد بالعين المجردة.. القمر يجتمع برمز الجمال فى مشهد بديع فجر غدٍ هلال القمر المتناقص وكوكب الزهرة
كتب محمود راغب

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يرصد قبل شروق الشمس صبيحة غدا الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 هلال القمر المتناقص وكوكب الزهرة يزينان الأفق الشرقي، حيث سيقل بينهما 6 درجات في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي. 
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن القمر والزهرة سوف يظهران سويا قبل شروق الشمس ببضع ساعات في منظر جميل فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء  من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، وعند رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 42 % بنور الشمس في الوقت الحالي، وإن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة بحيث لايمكن رؤيتهما  سويا في مجال رؤية التلسكوب او المناظير . 
 
يعرف كوكب الزهرة غالباً بنجم المساء عند رؤيته عند المطال المسائي بينما تعرف بنجم الصباح عن المطال الصباحي ، وقد اعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فأسموهما (فوسفوروس) و (هسبروس) لكن فيثاغورس أدرك قبل 500 عام من الميلاد أن الإثنين واحد ، ويحتمل أن تكون الزهرة الكوكب الأول الذي عرف بهذا الشكل بسبب سطوعها وحركتها السريعة نسبيا.
 
 

القمر

القمر ورمز الجمال

القمر وكوكب الزهره

كوكب الزهره



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