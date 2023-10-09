اليوم السابع
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الإثنين، 09 أكتوبر 2023 01:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مدير الصحة العالمية يسلم مصر شهادة خلوها من فيروس C ويفتتح الدورة السبعين

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 12:10 م
مدير الصحة العالمية يسلم مصر شهادة خلوها من فيروس C ويفتتح الدورة السبعين مدير منظمة الصحة العالمية خلال الماراثون مع الدكتور احمد المنظرى
كتبت أمل علام - تصوير أحمد معروف

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قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال ماراثون الصحة قول وعمل، بحديقة الطفل اليوم بالقاهرة، أنا سعيد أن أكون هنا معكم فى مصر، مشيرا إلى أن تاريخ الصحة قول وعمل بدأ منذ عام 2018، ويحتفل به فى جميع دول العالم، وهو جزء كبير من أنشطتنا  لتشجيع  ممارسة الرياضة للتمتع بالصحة.

وأشار إلى أن فاعلية الصحة قول وعمل لتذكير القادة والرؤساء فى العالم بضرورة ترجمة الأقوال إلى أفعال، والتركيز على ممارسة الرياضة.

من جانبها قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال ماراثون "الصحة قول وعمل" اليوم بالقاهرة، اننا نحتفل على مرور 75 سنة على انشاء منظمة الصحة العالمية، مضيفة اننا بدانا افتتاح الدورة السبعين لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية بماراثون الصحة قول وعمل، مشيرة إلى أننا سنحتفل مساء اليوم بالقاهرة، وعلى سفح الهرم بتسليم مصر شهادة خلوها من فيروس سى.

 وقالت، إننا نهدف الى تحقيق الصحة للجميع، وقمنا بعمل ماراثون للتاكيد على أهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدنى، لأن النشاط البدنى يقى من الأمراض.

وأضافت، أن هناك 4 ممارسات ضرورية نحرص للتاكيد عليها وهو منع التدخين، والتغذية الصحيحة، وتقليل الملح والسكر، وتقليل تناول الأطعمة المحتوية على المواد الحافظة، والراحة النفسية وهو ما جعلنا نقوم بمارثوان في حديقة الطفل.

يذكر أن الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، سيسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سى، وافتتاح الدورة السبعين لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية لبحث التحديات الصحية التي تواجة منطقة شرق المتوسط، والأوبئة التي بدأت تظهر من جديد في بعض بلدان الإقليم.


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