محصول الفاصوليا يزين أراضى المنوفية.. وزراعة 25 ألف فدان حتى الآن.. صور

المنوفية - محمد فتحى

يعد محصول الفاصوليا من المحاصيل الهامة والإستراتيجية التى تزرع خلال الفترة الحالية عقب الانتهاء من زراعة الذرة الشامية ، ورصدت عدسة اليوم السابع البشاير من المحصول داخل الأراضى الزراعية بجميع مراكز محافظة المنوفية.

ويقول محمد حافظ فلاح ومقيم بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، أن محصول الفاصوليا يعد من أهم المحاصيل الذى يتم زراعتها خلال الفترة الحالية وتسمى العروة الشتوية وتعد من أفضل الزراعات نظرا لأن محصول الفاصوليا لاتحتاج الى جهد كبير من قبل الفلاحين سوى فى بداية الزراعة فقط ولايحتاج إلى أسمدة كثيرة مثل باقى المحاصيل .

ويؤكد حافظ أن بشاير محصول الفاصوليا هذا العام مبشره نظرا لان الجو معتدل وتلك المحصول ينمو فى تلك الجو ، ويعد محصول مصدر كبير للفلاحين حيث أن إنتاجية الفدان تتجاوز الطن والنصف ويصل سعر الكيلو إلى 60 جنيه ويبلغ الطن مايقرب من 60الف جنيه ويعد دخل كبير للفلاح.

ويضيف ربيع محمد فلاح بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، أن محصول الفاصوليا من أهم المحاصيل الزراعية ولايحتاح إلى جهد وعمل مثل الزراعات الأخرى فمنذ بدايته يتم زراعته ثم بعد ذلك يتم تنظيف الحشائش بالفأس والالات الزراعية ثم يتم رى الأراضى وبعد ذلك يتم تسميده ورشه لحمايته من الندوة.

ويؤكد محصول الفاصوليا يساعد الفلاح فى تسديد الايجار لأن الفدان العام الماضى فى العروة الشتوية بلغ إنتاجيته مايقرب من فدان ونصف على التقريب وبلغ سعر الكيلو 60 جنيها وبذلك يحقق الإنتاجية مايقرب 90 ألف جنيه فى زرعه واحده ويتم بعد زراعة القمح .

ومن جانبه أكد المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن محصول الفاصوليا يعد من أهم المحاصيل الزراعية لأنه يتم تصدير جزء منه والباقى يكون داخل الدولة .

وأضاف أنه حتى الآن تم زراعة مايقرب 25 ألف فدان حتى الآن بجميع أنحاء محافظة المنوفية، نظرا لانه محصول لايحتاج جهد وتعب كبير من قبل الفلاحين .

ويؤكد أنه يتم الآن عمل حصر الأراضى لتوزيع الأسمدة كل مساحة منزرعة ويصل الفدان إلى شكاير أسمدة سواء كانت يوريا أو نترات وذلك من أجل إنتاجية أكبر للمحصول .

ويشير وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن يتم متابعة المحاصيل عن طريق المشرفين الزراعين وذلك لتوفير الرش المناسب لكل آفه تضر المحصول لمساندة الفلاح والوقوف بجانبه .



الأراضي الزراعية بالمنوفية (1)



الأراضي الزراعية بالمنوفية (2)



الأراضي الزراعية بالمنوفية (3)