محاكمات × 24 ساعة.. المؤبد للمتهم بإطلاق النار على 17 مواطنا وتأجيل خلية العجوزة

إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها السجن المؤبد لتهم لقيامه بإطلاق النار صوب 17 مواطنا، وتأجيل خلية العجوزة للمرافعة.

سلاح ناري

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بحيازة سلاح وطلقات نارية في مدينة نصر، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه.

إطلاق نار

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة مُدان بإطلاق النيران صوب 17 شخصا، بالسجن المؤبد وبتغريمه 20 ألف جنيه عما أسند إليه، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.

ضرب حتي الموت

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "ص.ت.ا" عامل ونجله "ع.ص.ت" طالب بالسجن 7 سنوات لاتهامه بضرب المجنى عليه "ح.ا.ي" حتى الموت بدائرة مركز أخميم.

سرقة فتاة

قررت محكمة جنايات القاهرة ،تأجيل محاكمة عاطلين ، بتهمة سرقة فتاة وسحلها فى أحد شوارع بمنطقة قصر النيل لجلسة 18 أكتوبر .

خلية العجوزة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر تأجيل محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة"، لجلسة 6 ديسمبر للمرافعة.

عضة كلب

أجلت محكمة جنايات الأميرية، نظر جلسة محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة، بعدما عقره كلب خلال مشاجرة نشبت بينه وبين المجنى عليه بسبب دفاع الأخير عن شقيقته ضد المتهم بعدما قام بمضايقتها ومعاكستها في الشارع، إلى جلسة 16 أكتوبر القادم.

خطف ووصل أمانة

قررت محكمة جنايات الزيتون، تأجيل محاكمة سيدة و4 أشخاص بتهمة خطف تاجر وإجباره على التوقيع على عقود بيت بالإكراه، لجلسة 15 أكتوبر.