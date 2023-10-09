محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية

واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، والذى يشمل تنفيذ 37 كم شبكات مياه شرب، وخزان مياه بسعة 5 آلاف م3، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول 7 كم وقطر 400 ملم، وخزان حريق بسعة 1100 م3، بالإضافة إلى شبكة صرف صحى بطول 17 كم، ودعم شبكة كهرباء الجهد المتوسط بطول 120 كم، والجهد المنخفض بطول 60 كم، وإنشاء شبكة اتصالات بطول 85 ك، وتنفيذ شبكة غاز طبيعى خارجية بضغط 7 بار وطول 25 كم، وشبكة غاز طبيعى داخلية بضغط 4 بار وطول 11 كم ومحطات تخفيض الضغط والقياس سعة 30 ألف م3 وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لأعمال الترفيق 91%%.

تابع المحافظ، أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بهو بمركز نجع حمادي والتي شملت (شبكات مياه شرب بطول 60 كم - شبكات صرف صحي بطول 31 كم، وخطيّ طرد قطر 800 ملم، و 500 ملم، وخط إنحدار محطة المعالجة الرئيسية قطر 1200 ملم- كابلات كهرباء بطول 115كم - خطوط تليفونات)، فضلا عن أعمال تنفيذ خزان مياه بسعة 10 آلاف م3، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول 11 كم وقطر 500 ملم، ومحطة تنقية، وخزان حريق بسعة 1100 م3 ، وشبكة حريق بطول 24 كم، وشبكة غاز طبيعي، بنسبة تنفيذ لإجمالي مشروع الترفيق بلغت 80%

وقال محافظ قنا، أنه يولي اهتماما كبيرا بمشروع ترفيق المناطق الصناعية، من خلال متابعة معدلات التنفيذ بشكل دورى لضمان انتظام سير العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة، ومواجهة أي تحديات قد تعترض تنفيذ الأعمال، موضحا أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا بهدف جذب المستثمرين.