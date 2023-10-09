محافظ سوهاج يناقش استعدادات المحافظة لمجابهة الكوارث والأزمات

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات، وشركات المرافق، ومديري إدارات الأزمات لمتابعة استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع مجابهة الأزمات والكوارث وسبل التعاون بين كافة أجهزة المحافظة في حالة الطوارئ والأزمات، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للمحافظين، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية، بشأن الجاهزية التامة للتعامل وإدارة أي أحداث طارئة أو أزمات وتطوير إدارة الأزمات والطوارئ بمختلف المحافظات.

وشدد محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والإمكانات المتاحة بجميع الجهات، والتدريب الجيد لسائقى تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، مؤكدا أن أمن وسلامة المواطنين أمانة، ومسئوليتنا جميعا، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أصبحت واقعا ملموسا.

ووجه "الفقي" رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات ، بالحصر الدقيق لكافة المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة طرف كل جهة، واعداد تقرير مفصل وواقعي بالحالة الفنية لتلك المعدات، وكذلك العناصر البشرية المسئولة عن تشغيلها.