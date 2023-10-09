محافظ بورسعيد يشهد احتفالات الكنيسة الإنجيلية باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، احتفالات الكنيسة الإنجيلية بـ «اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة»، بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيدة، وبحضور قيادات الكنيسة، ووليد الدعدع رئيس حي العرب

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية الترابط بين النسيج المصري مسلمين ومسيحيين في الاحتفال بجميع المناسبات التي يشهدها وطننا الحبيب، مقدما التهنئة للقوات المسلحة والشعب المصري، وجموع مواطني محافظة بورسعيد، بذكرى انتصارات أكتوبر.

وأوضح أن إحياء هذه الذكرى يغرس في نفوس الأجيال المقبلة قيم الوطنية، وحب الوطن والحفاظ عليه، ويبرز لهم الجهود التي قامت بها القوات المسلحة، والتي مازالت تقوم بها من أجل أمن واستقرار الوطن والحفاظ على كل حبة رمل فيه.

وأضاف المحافظ، أن الدولة تحرص دائما على إحياء هذه الذكرى سنويًا سواء من خلال الاحتفالات التي تقام بكافة محافظات مصر تخليدا لشجاعة القوات المسلحة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل تحرير كل شبر من أرضنا الغالية واثبت للعالم أجمع أنه جيش قوى يتسلح بالعلم والإيمان، والإصرار والعزيمة، من أجل استرداد سيناء الغالية بهدف غرس قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية تقدم كل يوم نماذج مشرفة للوطن، لكونها كانت ولا تزال هي عين مصر الساهرة على حماية أبنائها وأرضها، مقدمًا التحية والشكر لرجال القوات المسلحة، على التضحيات التي يبذلونها من أجل استقرار البلاد.