محافظ الإسماعيلية: التأكد من إجراءات السلامة العامة للمنشآت الحكومية بالمحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمراجعة خطة المحافظة في التعامل الفوري والسريع مع أي أزمة طارئة تواجه المحافظة، بالإضافة إلى خطة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول وخاصة في ظل التغيرات المناخية وزيادة كمية الأمطار المتوقع حدوثها العام الحالي.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، المستشار العسكري للمحافظة، مساعد مدير الأمن للأمن العام، قائد مرور الاسماعيلية، مدير إدارة الحماية المدنية، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مدير عام مديرية الطرق والنقل، رئيس قطاع الشبكات للشمال والجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وممثل مرفق المياه بهيئة قناة السويس ومدير عام مديريات الري والصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية والزراعة والشباب والرياضة ومدير التأمين الصحي وهيئة الإسعاف ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة استعدادات المحافظة للتغيرات المناخية وفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول، مع تحديد ومعالجة بؤر تجمعات مياه الأمطار خلال فصل الشتاء الماضي وتم إنشاء 2000غرفة تفتيش لصرف مياه الأمطار في أخر عامين.

و أشار معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إلى بؤر تجمعات مياه الأمطار بحي أول، منها شارع محمد علي أمام ديوان عام المحافظة القديم، أمام وحدة طب أسرة السبع بنات، شارع عرابي، أمام مستشفى الحميات، طريق البلاجات الجديد أمام كارفور، نفقي الممر وجمال عبد الناصر.

أما بالنسبة لبؤر تجمعات مياه الأمطار بحي ثان، طريق بورسعيد مدخل شارع شل، تقاطع شارع المستشفى والبحري، تقاطع الطريق الدائري مع طريق بورسعيد أمام محطة الوقود، شارع السكة الحديد مخرج نفق الثلاثيني، أمام السنترال الرئيسي، تقاطع شارع المدارس مع المنصورة، ميدان إندونيسيا.

كما أشار إلى نقاط وبؤر تجمعات مياه الأمطار بحي ثالث أمام ديوان عام المحافظة، مرفق مياه هيئة قناة السويس طريق الكوكاكولا، أمام محطة الوقود بطريق الإعلام، أمام مكتبة مصر العامة، شارع البيارات (منطقة البدرومات)، خلف قسم ثالث، أمام المجمع الطبي الجديد، أمام جراج ديوان عام المحافظة، أمام صيدلية خطاب الجديدة بالشارع التجاري، أمام معرض أبو العينين، أمام قسم ثالث ومكتب البريد.

وأكد مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة أنه تم حل جميع هذه البؤر عن طريق إنشاء بيارات وتغيير خطوط صرف الأمطار وتطهير البالوعات بشكل دوري.

كما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة إلى أنه تم إعداد خطة لانتشار وتمركز معدات الشركة ومعدات المحافظة والمراكز والمدن ومديرية الري ومرفق المياه التابع لهيئة قناة السويس، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية في حال مواجهة السيول والأمطار.

مؤكدًا على أنه تم البدء في تطهير كافة شنايش صرف الأمطار بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وفق خطة زمنية محددة وُضعت مسبقًا مع الوضع في الاعتبار رفع مخلفات تلك الشنايش من قِبَل الشركة أو سيارات المركز أو الحي التابع له.

وخلال الاجتماع وجَّه بشارة بضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية في حال وجود أمطار غزيرة تتعرض لها المحافظة؛ من أجل تقليل المخاطر المحتملة جراء ذلك والمتابعة المستمرة للنشرات الجوية وبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية واتخاذ الإجراءات الاحترازية السريعة وفقًا للحالة الجوية المتوقعة ورفع درجة الاستعداد اللازمة لذلك.

وأشار مدير عام مديرية الري بالإسماعيلية، أنه تم تطهير كافة مخرات السيول القصيرة والمتفرعة، بالإضافة إلى ضبط مناسيب الترع لاستيعاب أيَّة زيادة في كمية الأمطار؛ وذلك استعدادًا لمواجهة السيول والأمطار.

ووجَّه بشارة بتشكيل لجنة مشتركة بين مديرية الري والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة للمرور على كافة المخرات والتأكد من تطهيرها وعدم وجود أيَّة إشغالات على حرم الترع، وفي حال وجود أي إشغالات يتم إزالتها فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

ووجَّه "بشارة" شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إلى ضرورة قطع الكهرباء في المناطق في حال حدوث سيول؛ وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين من أخطار الصعق الكهربائي.

وناقش الاجتماع خطة المرور في الانتشار وتسهيل حركة المرور وإيجاد طرق بديلة، علاوة على الخطة الاحتياطية للدفاع المدني وذلك في حال وجود سيول.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمدة الإنارة والتأكد من سلامتها والعوازل اللازمة لها قبل بداية فصل الشتاء وهطول الأمطار.

وفي نهاية الاجتماع، وجَّه "بشارة" بسرعة متابعة تكليفات رئيس الجمهورية، والخاصة بالتأكد من جاهزية غرف إدارة الأزمات المركزية بالمحافظات لإدارة أي أزمة والتأكد من إجراءات السلامة والأمان المتبعة لكافة المنشآت بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد بشارة على تركيب أجهزة وأجراس الإنذار المبكر بكافة المنشآت التابعة لمحافظة الإسماعيلية في حال حدوث أزمة أو حرائق، وذلك خلال أسبوعين، هذا بالإضافة إلى التأكد من إجراءات السلامة العامة للمنشآت والمدارس وتخصيص العمالة المدربة من العاملين بالمنشأة وتدريبهم وتقسيم العمل بينهم لفرق إنذار وإنقاذ وإخلاء وإطفاء على مدار الـ 24ساعة.

كما أوصى بشارة بتركيب نظام مراقبة الرادار بطول الطريق الدائري خلال 48 ساعة؛ وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين من خطورة السرعة الزائدة للمركبات وذلك عقب تطوير ورفع كفاءة الطريق وإزالة المطبات الصناعية لتسهيل وتيسير حركة المرور.