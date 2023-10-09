محافظ الأقصر يناقش استعدادات المحافظة للتعامل مع الأزمات والكوارث.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، مع رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية والهيئات بالمحافظة، لمتابعة استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع مجابهة الأزمات والكوارث قبل دخول فصل الشتاء، وآلية التعاون بين كال أجهزة المحافظة في حالة الطوارئ والأزمات، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة هدى المغربي، والعميد محمد إسماعيل حلمي المستشار العسكري لمحافظة الأقصر.

وبدأ الاجتماع بعرض فيديو لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الجمعة الماضي، لمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وأكد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وعلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الاستعداد التام لمجابهة أي أزمات أو كوارث في كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر كانت من ضمن أول 5 محافظات تم فيها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية والهيئات، بحصر كل المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة والعناصر الفنية الخاصة بإدارة وتشغيل هذه المعدات، وحصر ومراجعة محطات المياه ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والمحولات والمغذيات الكهربائية وعمل قاعدة بيانات كاملة بكل المعدات مع حصر المتعطل منها، كما وجه بتشكيل لجنة دائمة من العناصر الفنية والإدارية والقانونية المختصة للمرور على تلك المعدات.

وجاء ذلك الاجتماع بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الحملات الميكانيكية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الرعاية الصحية، والمرور والإنقاذ النهري والمسطحات المائية وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، ومديريات الصحة والطرق والإسعاف والغاز الطبيعي والبيئة والطب البيطري والزراعة والتضامن والري.



حضور فعاليات الإجتماع لمناقشة الأزمات والكوارث بالأقصر



محافظ الأقصر يناقش إستعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع الأزمات



مناقشة إستعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع الأزمات والكوارث



