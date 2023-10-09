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متحدث الوزراء يكشف تفاصيل خفض أسعار 7 سلع أساسية: لمدة 6 أشهر

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 09:00 م
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل خفض أسعار 7 سلع أساسية: لمدة 6 أشهر المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء
كتب محمد شرقاوى

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أكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم الإعلان عن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية «الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، ومنتجات الدواجن والبيض، والأرز»، بنسب تبدأ من 15 لـ 25%.
 
وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تقرر خفض في أسعار الدواجن الحية والمجمدة، والبيض بنسب تصل إلى 15%.
 
وأضاف، مساء اليوم الاثنين، أنه تم التوافق على أن تبدأ مبادرة خفض الأسعار بدءً من السبت المقبل، كما أن الدولة ستوفر المكون الدولاري المطلوب لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام للسلع الأساسية.
 
وتابع: سيتم إعفاء سلع تتضمنها المبادرة من الجمارك والرسوم، بجانب اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ.وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن القرارات الجديدة لخفض سعر السلع بالتوافق مع المصنعين والمنتجين ولا عودة للتسعير الجبري، وسوف يتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات، ولن يكون هناك نقص في أي من السلع في الأسواق.
 
ولفت، إلى أن الهدف الحالي هو تخفيض الأسعار للسلع في الأسواق ثم تثبيتها، كما أن تطبيق مبادرة خفض الأسعار الأساسية ستكون لمدة 6 أشهر، والدواجن ومنتجاتها لمدة 3 شهور.
 
وأكمل: الجهات الرقابية هي المنوطة لمتابعة كافة القرارات التي تم اتخاذها اليوم من قبل مجلس الوزراء بشأن خفض الأسعار.

المستشار سامح الخشن

المتحدث باسم مجلس الوزراء

خفض أسعار 9 سلع أساسية

الاسعار

السلع



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