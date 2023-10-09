اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

لافروف: مستعدون لإجلاء مواطنينا الراغبين في الرحيل عن إسرائيل

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:09 م
لافروف: مستعدون لإجلاء مواطنينا الراغبين في الرحيل عن إسرائيل لافروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، استعداد روسيا لمساعدة العديد من مواطنيها المتواجدين في إسرائيل على الخروج منها.

وقال الوزير الروسي -في مؤتمر صحفي أعقب محادثاته مع أمين جامعة الدول العربية السيد أحمد أبوالغيط- "يعيش عدد كبير من مواطنينا في إسرائيل. ونحن قلقون بشأن مصيرهم في الوضع الحالي ونبذل قصارى جهدنا لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص بينهم يحتاجون إلى المساعدة. وسنكون على استعداد لإجلاء أولئك الذين يرغبون في الرحيل من إسرائيل إلى روسيا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كان لافروف قد صرح في وقت سابق من اليوم بضرورة وقف إطلاق النار من جانب الإسرائيليين والفلسطينيين قبل حل القضايا الأخرى، موضحًا: "فيما يتعلق بجهود الوساطة، أولا وقبل كل شيء، يتعين على الجانبين وقف إطلاق النار. وجميع القضايا الأخرى يمكن حلها في بيئة طبيعية غير عسكرية".

يٌشار إلى أن إسرائيل تعرضت لهجوم صاروخي من قطاع غزة صباح يوم 7 أكتوبر. وفي الوقت نفسه، نفذت حركة حماس عدة هجمات في إطار عملية "طوفان الأقصى"، ووفقا لأحدث البيانات، لقي حوالي 500 فلسطيني مصرعهم وأصيب 2700 آخرون. وفي إسرائيل، قُتل أكثر من 700 شخص وجُرح أكثر من 2200 آخرين.

 


لافروف

الخارجية الروسى

طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

حرب غزة 2023

صواريخ غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حرب غزة الأخيرة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

عدد شهداء فلسطين

عدد شهداء فلسطين اليوم

غزة الآن

خسائر إسرائيل

عدد القتلى الإسرائلييين

حرب فلسطين اليوم

حرب فلسطين واسرائيل اليوم

حرب غزة 2023 ويكيبيديا

أخبار فلسطين عاجل

أخبار فلسطين اليوم مباشر

اخبار فلسطين

ضرب فلسطين لإسرائيل

قصف إسرائيل لفلسطين

قطاع غزة

عدد المختطفين الإسرائيليين

عدد المخطوفين من إسرائيل

إسرائيل

حماس

فلسطين

أحداث غزة

حركة حماس

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرئيلي

ضرب غزة

اسرائيل

صواريخ حماس

اليوم السابع بلس

قتلى إسرائيل من صواريخ غزة

الوضع ال…



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة