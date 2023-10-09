وقال رئيس شرطة مدينة تورونتو الكندية مايرون ديمكيو إن الشرطة ليست على علم بأي تهديدات في المدينة، لكنه قال إنها ستعزز تواجدها أيضًا لضمان سلامة السكان.

كانت شركة طيران كندا قد أعلنت إلغاء رحلاتها مؤقتًا إلى إسرائيل، مشيرةً إلى أنها ستراقب الوضع عن كثب، وستعدل الخطط حسب الاقتضاء، مُنَوِّهَةً بأن الشركة لديها سياسة تسمح للمسافرين بإجراء تغييرات على رحلاتهم من وإلى البلاد، بما في ذلك خيارات استرداد الأموال.

وحثت وزارة الخارجية الكندية أي شخص في المناطق المتضررة على الحد من تحركاته، والبقاء "في غاية الحذر"، والاحتماء في مكانه حتى يصبح من الآمن مغادرة المنطقة.