فوضى فى وسائل النقل الإيطالية لمدة 24 ساعة بسبب إضراب العاملين

فاطمة شوقى

نظمت النقابة العمالية الأساسية (USB) فى إيطاليا إضرابا لوسائل النقل العام الوطني احتجاجًا على انخفاض الأجور وانعدام الأمن الوظيفي، مما أدى إلى تعقيد التنقل في إيطاليا اليوم، في بعض مدنها الرئيسية، مثل روما وميلانو ونابولي، حيث من المقرر تنظيم مظاهرات للمطالبة ظروف عمل أفضل.

وقالت صحيفة المساجيرو الإيطالية إن الإضراب الذي يستمر 24 ساعة، والذي دعت إليه النقابة العمالية الأساسية (USB) ضد سياسات وزارة النقل، بقيادة ماتيو سالفيني اليميني المتطرف، على خدمات الحافلات والمترو والترام المحلية، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدين، المدن الكبرى في البلاد روما وميلانو.

في روما ومنطقتها لاتسيو، سيركز الاحتجاج الإضرابات في فترات زمنية واسعة، مع ضمان الخدمة فقط من الساعة 5:00 مساءً إلى 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي ، لذلك ومن الممكن أن تؤثر المضاعفات أيضًا على ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين.

وفي ميلانو أيضًا، سيتم شل الخدمة خلال ساعات الذروة المرورية، في يوم من المظاهرات الكبيرة، حيث من المقرر تنظيم مظاهرات في روما وميلانو وميستري وفينيسيا ونابولي وبيروجيا ومودينا وتورينو وفيتشنزا وباري.

وأشارت الصحيفة إلى أن المطالب الرئيسية هي الأجور اللائقة، مع إدخال حد أدنى قانوني للأجور قدره 10 يورو في الساعة، وتصنيف جريمة القتل في العمل، بحسب USB، الذي يضع نصب عينيه سالفيني، الذي منع الإضراب في البداية، حيث تمت الدعوة إليه في 29 سبتمبر الماضي.

ويعتزم المنظمون أيضًا "تسليط الضوء على ضرورة مكافحة القانون الحالي الذي ينظم الإضرابات في الخدمات العامة الأساسية"، وفقًا لما ذكرته النقابة العمالية .

وأوضحت النقابة الإيطالية :"يطالب الإضراب بأجور وظروف عمل لائقة؛ والتغلب على العقود والمقاولين من الباطن لشركات خاصة تقدم خدمات ذات نوعية رديئة وعمل سيء الأجر؛ وتصنيف جريمة القتل في العمل؛ والحد الأدنى للأجور بموجب القانون بـ 10 يورو في المرة الواحدة".