غلق مخبز وضبط 28 أخرى لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

المخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. شنت مديرية التموين بالبحيرة ، حملات مكثفة على الأسواق وبالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق مخبز لمدة 3 أشهر لمخالفاته الجسيمة وضبط 28 مخبز ًا أخرى بمركزى دمنهور وحوش عيسى ، وذلك لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن ومخالفًا للمواصفات، وكذلك تجميعها كميات من الدقيق المدعم، وبيعها بشكل غير قانونى فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية.