غارة إسرائيلية تستهدف مسجدا في غزة وتدمره بالكامل

كتب عبد الوهاب الجندى

شنت طائرات حربية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة، غارات جديدة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأدت الغارات إلى تدمير مسجدا في القطاع وتدمره بالكامل.. من جانبها أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إصابة قائد قاعدة تسئليم خلال اشتباكات مع مسلحين بسديروت.

واستيقظ الاحتلال الإسرائيلي على وابل من صواريخ الفصائل الفلسطينية، نتيجة للقمع والقتل المستمر في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني، والاقتحام المتكرر لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، استشهاد 424 مواطناً منهم 78 طفلا و 41 سيدة بالإضافة إلى تسجيل 2300 جريحاً منهم 213 طفلا و 140 سيدة، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ خطة الطوارئ وتؤكد أن كافة الإدارات والوحدات والمرافق الصحية الحكومية والأهلية تعمل فى حالة اتزان لتأدية واجبها تجاه شعبها خلال العدوان الاسرائيلى الغاشم.

فيما أكدت القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، ارتفاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية إلى 700 قتيل و2150 مصابا بينهم 300 فى حالة حرجة وخطيرة.