عميد أسنان القاهرة: أطلقنا 20 قافلة طبية خلال شهرين لتقديم الكشف والعلاج مجانا

كتب ــ محمد صبحى

كشف الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الاسنان بجامعة القاهرة، عن تفاصيل إطلاق الكلية قوافل طبية على مستوى المناطق المختلفة بمحافظتى القاهرة والجيزة بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاج مجانًا للمواطنين.

وأشار عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، إلى أنه تم إطلاق وتنفيذ 20 قافلة طبية على مدار الشهرين الماضيين وتم تقديم الخدمات لأكثر من 3 آلاف مواطن، موضحًا أن الكلية مستمرة فى تقديم الخدمات للمواطنين برعاية الدكتور الخشت رئيس الجامعة ، وذلك فى اطار الدور المجتمعى للكلية للتخفيف عن المواطنين.

وأكد الدكتور هشام عبد الحكم، أن القوافل الطبية تقدم خدماتها مجانًا بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج الى عمليات لإجراء العمليات الجراحية بمستشفى الكلية.