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عبد السند يمامة ينتهى من تقديم أوراق ترشحه للرئاسة ويختار رمز النخلة

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 01:41 م
عبد السند يمامة ينتهى من تقديم أوراق ترشحه للرئاسة ويختار رمز النخلة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد
كتب أمين صالح -- إبراهيم قاسم - أمنية الموجى - تصوير كريم عبد العزيز

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انتهى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، منذ قليل، من تقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة داخل الهيئة الوطنية للانتخابات، واختار رمز النخلة.
 
وحرص عدد من أعضاء الوفد من مختلف المحافظات على الخروج في موكب مع رئيس حزب الوفد، كما رفعوا أعلام الوفد وهتفوا هتافات مؤيدة لترشح الدكتور عبد السند يمامة، كما صاحب رئيس الوفد، قيادات الحزب من المحافظات وأعضاء الهيئة العليا للحزب .
 
وجهز حزب الوفد عدد من الأتوبيسات لنقل أعضاء الحزب من مقر الحزب بالدقي إلى مقر الهيئة الوطنية، لتقديم أوراق ترشحه،ويأتي ذلك في الوقت الذى استلم فيه المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة، التزكيات الخاصة بترشحه في الانتخابات الرئاسية من مبنى البرلمان لتسليمها للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم ضمن أوراق الترشح، ووصل عدد التزكيات من النواب إلى 27 تزكية.
 
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