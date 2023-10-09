طقس الخليج.. حار بالكويت معتدل بالبحرين وسحب في السعودية والإمارات

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه بمشيئة الله تعالى تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض وحائل.

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة بأتجاه خليج العقبة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والاوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين بأتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: متوسط الموج.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:21 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 04:44 والجزر الثاني عند الساعة **:** ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 18:36 والمد الثاني عند الساعة 30:07 والجزر الأول عند 13:18 والجزر الثاني عند الساعة 50:00.

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .. درجة الحرارة الصغرى: 22 °ﻡ

طقس البحرين



أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، معتدل بوجه عام ولكنه حار نسبياً خلال النهار .

الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً خلال النهار .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 38 م درجة الحرارة الصغرى 26 م

الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 20 %