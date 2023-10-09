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ضبط 8 أشخاص يزورون توكيلات لمرشح محتمل لانتخابات الرئاسة بـ4 محافظات

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 03:50 م
ضبط 8 أشخاص يزورون توكيلات لمرشح محتمل لانتخابات الرئاسة بـ4 محافظات المتهمون
كتب محمود عبد الراضي

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس"، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه عُثر بحوزتهم على إجمالي  596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، تم تحديد وضبط صاحب المطبعة التى طبعت التوكيلات المزورة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.


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