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ضبط 596 توكيلا مزورًا لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية.. صور

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 03:17 م
ضبط 596 توكيلا مزورًا لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية.. صور ضبط توكيلات مزورة
كتب ـ محمود عبد الراضي

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صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأنه بتاريخ اليوم الإثنين تم ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس"، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه عُثر بحوزتهم على إجمالي  596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، تم تحديد وضبط صاحب المطبعة التى طبعت التوكيلات المزورة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.

المقبوض عليهم
المقبوض عليهم

 

توكيلات مزورة
توكيلات مزورة

 

جانب من المقبوض عليهم
جانب من المقبوض عليهم

 

ضبط توكيلات مزورة بحوزة متهمين
ضبط توكيلات مزورة بحوزة متهمين

 

متهمون
متهمون

 

 


توكيلات

توكيلات مزورة

ضبط توكيلات مزورة

الانتخابات



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