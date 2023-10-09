ضبط المتهمين بالاستيلاء على سيارة محملة سجائر بانتحال صفة رجال شرطة بالإسكندرية

كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (تاجر سجائر - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بأنه حال قيادته لسيارته بدائرة القسم فوجئ بميكروباص لم يتمكن من إلتقاط أرقامه يستقله مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافه وإيهامه بأنهم من رجال الشرطة واصطحابه داخل الميكروباص ثم قاموا بإنزاله بدائرة القسم وأبلغوه بالتوجه لقسم شرطة أول المنتزه لمقابلتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وانصرفوا واستولوا على السيارة وبداخلها 6 كراتين سجائر ومبلغ مالى وهاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تبين أنهم (3 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم التحفظ على الميكروباص المستخدم فـى الواقعة والمضبوطات.