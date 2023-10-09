ضبط ألعاب نارية بحوزة شخص فى الإسكندرية

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت الداخلية في ضبط عاطل بالإسكندرية لاتجاره فى الألعاب النارية والترويج لنشاطه عبر موقع "فيس بوك"، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالاتجار فى الألعاب النارية، والترويج لنشاطه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.. وبحوزته (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام).

بمواجهته أقر بقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية، والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة.