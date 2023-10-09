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صورة للتوكيلات المزورة المضبوطة لمرشح محتمل عليها شعار الهيئة الوطنية للانتخابات

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 03:38 م
صورة للتوكيلات المزورة المضبوطة لمرشح محتمل عليها شعار الهيئة الوطنية للانتخابات تزوير التوكيلات
كتب محمود عبد الراضي

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ينشر "اليوم السابع" صورة من التوكيلات المضبوطة بحوزة مزورين عليها شعار الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024.

وصرح مصدر أمنى أنه بتاريخ اليوم تم ضبط عدد 8 أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى ، وقد عثر بحوزتهم على إجمالى عدد 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات" كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة

 

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