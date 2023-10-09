شباب كفر الشيخ يزرعون الأشجار ويجملون الحوائط ضمن فعاليات البرنامج البيئي التطوعي

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك 30 شابا وفتاة من أعضاء أندية التطوع والفتاة، من مراكز شباب الرياض بكفر الشيخ، فعاليات البرنامج البيئي التطوعي، الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع يهدف إلى توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع، وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، مضيفاً أن فرق أندية التطوع والفتاة، قاموا بزراعة الأشجار والتخلص من المخلفات، وعمل دهانات حوائط مراكز الشباب بالرياض.

انطلقت فاعليات اليوم البيئي التطوعي بمراكز شباب الرياض، بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات وهشام فتح الله، مدير إدارة شباب الرياض، تنفيذ باسم سعيد، مسئول أندية التطوع، وغادة راشد، مسئول أندية الفتاة بالمديرية.

وعلى جانب أخر، انتهت مباريات المجموعة الثانية ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، وأسفرت عن فوز المنشأة الكبرى على ميت الديبة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتعادل شباس الشهداء وشباس الملح، وفوز لاصيفر على شباس عمير بهدفين نظيفين.

وأعلن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مباريات اليوم المجموعة الثانية أسفرت عن صعود فريقي المنشأة الكبرى أول المجموعة وشباس الشهداء ثانى المجموعة لدور الثمانية، وأيضاً تأكد صعود فريق محلة دياى أول المجموعة الأولى، وسنهور المدينة ثاني المجموعة الأولى إلى دور الثمانية، ومن المنتظر أن أن تحسم مباريات الغد وبعد الغد أول وثانى المجموعتين الثالثة والرابعة لتنتهي منافسات الدور الثانى وتكتمل ملامح دور الثمانية.

تشتد المنافسة غداً الثلاثاء بين فرق المجموعة الثالثة ضمن منافسات دورى مراكز الشباب، ليتحدد الفريقين الصاعدين من المجموعة وذلك بإشراف بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدورى بالمديرية.



دهان جدران مراكز الشباب



دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ