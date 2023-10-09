سكرتارية الشباب بنقابة الطباعة والإعلام تدعم الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة المقبلة

كتبت آية دعبس

أعلنت سكرتارية الشباب بالنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام خلال اجتماعها الذي عقد اليوم بمقر النقابة، عن دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال مجدي البدوي رئيس النقابة خلال الاجتماع، إن الرئيس لديه رؤية واضحة ومعلنة حول جميع القضايا العمالية، سواء من ناحية القرارات أو من الناحية التشريعية، ومن أهم القرارات التي اتخذها الرئيس خلال الفترة الماضية زيادة الحد الأدنى للأجر إلى أربعة آلاف جنيه شهريا بالإضافة إلى إعادة أموال التأمينات إلى إستدانتها الحكومة في عام 2005 ولم تردها إلا بقرار منه.

كما أن الرئيس ساند العمالة غير المنتظمة اثناء أزمة كورونا عدة مرات وما بعدها، ويدعم ذوى الهمم ويطالب بتوفير فرص عمل لهم.

أما من الناحية التشريعية فيسعي الرئيس إلى اقرار قانون عمل يتوافق عليه أطراف، العمل الثلاثة بالأضافة إلى التشريعات الأخرى والتي سبق وان تم إقرارها مثل قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي الجديد .

وعلى مستوي الشباب فيعطي الرئيس أولويه خاصة لهم من خلال اللقاء الدائم بهم في مؤتمرات شباب العالم وغيرها من المؤتمرات ويطالب بدعمهم في جميع المناسبات وقد اجمع الحاضرون بأن دورهم لن يتوقف على التصويت يوم الانتخابات بل سيدعمون الحملة الانتخابية للرئيس.