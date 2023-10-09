"سديروت" الإسرائيلية تطالب سُكانها بغلق أبواب منازلهم خوفا من تسلل عناصر من المقاومة

وذكرت البلدية، في رسالة إلى السكان أوردتها القناة الـ 12 الإسرائيلية، "عليكم أن تبقوا في منازلكم وتغلقوا الأبواب والنوافذ فورًا، ولا تفتحوا لشخص غريب".

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسعى فيه القوات إلى مطاردة عناصر المقاومة الفلسطينية من الأراضي الإسرائيلية بعد تسللهم من قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، في إطار عملية "طوفان الأقصى" .

من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.