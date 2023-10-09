اليوم السابع
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الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"سديروت" الإسرائيلية تطالب سُكانها بغلق أبواب منازلهم خوفا من تسلل عناصر من المقاومة

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 09:29 ص
"سديروت" الإسرائيلية تطالب سُكانها بغلق أبواب منازلهم خوفا من تسلل عناصر من المقاومة قصف غزة
رام الله (أ ش أ)

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أمرت بلدية "سديروت" الواقعة فى جنوب إسرائيل، اليوم الاثنين، الإسرائيليين بالبقاء فى منازلهم وغلقها وسط مخاوف من تسلل عناصر من المقاومة الفلسطينية إلى المدينة. 

وذكرت البلدية، في رسالة إلى السكان أوردتها القناة الـ 12 الإسرائيلية، "عليكم أن تبقوا في منازلكم وتغلقوا الأبواب والنوافذ فورًا، ولا تفتحوا لشخص غريب". 

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسعى فيه القوات إلى مطاردة عناصر المقاومة الفلسطينية من الأراضي الإسرائيلية بعد تسللهم من قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، في إطار عملية "طوفان الأقصى" . 

من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة أشخاص من محافظة "الخليل" الجنوبية بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال أربعة من محافظة "بيت لحم" جنوبا، وشخصا من "أريحا" شرق الضفة.

ومن شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من محافظة "سلفيت"، واثنين من "طوباس"، واثنين من "نابلس"، وواحدا من "طولكرم".

 

 


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