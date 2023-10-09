اليوم السابع
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الإثنين، 09 أكتوبر 2023 07:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا تعلن قتل 30 عسكريا أوكرانيا في منطقة زابوريجيا

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 07:00 ص
روسيا تعلن قتل 30 عسكريا أوكرانيا في منطقة زابوريجيا القوات الروسية - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن قواتها قتلت ما يصل إلى 30 عسكريا أوكرانيا في منطقة زابوريجيا خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان " في اتجاه زابوريجيا قامت وحدات من المجموعة القتالية الروسية والطائرات والمدفعية باستهداف القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 23 و65 و116 بالقرب من مستوطنة رابوتينو ونوفودانيلوفكا وإلى الشمال الغربي من مستوطنة فيربوفوي"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه قتل "ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وسيارتين ومدفعا أمريكي الصنع من طراز إم 119".

 


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زابوريجيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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