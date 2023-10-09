روسيا تعلن قتل 30 عسكريا أوكرانيا في منطقة زابوريجيا

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن قواتها قتلت ما يصل إلى 30 عسكريا أوكرانيا في منطقة زابوريجيا خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان " في اتجاه زابوريجيا قامت وحدات من المجموعة القتالية الروسية والطائرات والمدفعية باستهداف القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 23 و65 و116 بالقرب من مستوطنة رابوتينو ونوفودانيلوفكا وإلى الشمال الغربي من مستوطنة فيربوفوي"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه قتل "ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وسيارتين ومدفعا أمريكي الصنع من طراز إم 119".