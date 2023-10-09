اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رفع سيارات متهالكة و600 حالة إشغال خلال حملات بالوراق

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:24 م
رفع سيارات متهالكة و600 حالة إشغال خلال حملات بالوراق حملة الإشغالات
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود الحملات التى نفذها حى الوراق وشرطة المرافق لرفع التعديات والإشغالات التابعة للمحال والمنشآت التجارية والمقاهى بمناطق العروبة والقومية وترعة السواحل وسوق العمارنة بوراق العرب.

وأسفرت الحملات عن رفع 600 حالة إشغال وتحقيق الانضباط بالشارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما شهدت الحملات رفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالطريق العام بالتعاون مع إدارة المرور.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 


اشغالات

حملة اشغالات

اشغالات المقاهي

الجيزة

الوراق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة