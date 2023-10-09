رسائل الرئيس السيسي باستقباله رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، "كيم جين بيو"، رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، وذلك بحضور المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وعدد من أعضاء البرلمان الكورى، وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالروابط الوثيقة التى تجمع بين البلدين الصديقين، والإشادة بالتطور الذى شهدته العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، لاسيما على الصعيد البرلمانى، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة استكشاف آفاق تطوير العلاقات، خاصةً فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى المشترك.

وفى ذات السياق، نوه رئيس برلمان كوريا الجنوبية إلى أن زيارة الرئيس التاريخية لسول فى عام 2016 كانت نقطة تحول فى مسار العلاقات بين البلدين، إذ تدفقت على إثرها الاستثمارات الكورية إلى مصر، مستفيدة من التطور التنموى السريع والملموس الذى شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة.

كما تم التباحث حول تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك فى عدة قطاعات، لاسيما على الصعيد البرلمانى، وكذلك سبل تعظيم استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة فى الصناعات التكنولوجية، وفى توطين مختلف مكونات صناعة النقل والطاقة الخضراء والمتجددة، وزيادة المكون المصرى فى عملية الإنتاج.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها تطورات الأزمة الراهنة على الصعيد الفلسطينى الإسرائيلى، حيث تم التوافق على أهمية العمل لمنع التصعيد لما له من تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية وأمن واستقرار المنطقة بالكامل، وأكد الرئيس ضرورة استناد مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.



