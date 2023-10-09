واستعرض الجانبان -وفقا لما أوردته الوكالة العراقية للأنباء- ضرورة إيقاف التصعيد وعمليات القصف على غزة، وشددا على بذل المزيد من الجهود الإقليمية والدولية لإرغام قوات الاحتلال على احترام القوانين والمواثيق الدولية، وإيقاف سياساتها العدوانية ضدّ الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة للمقدسات، والتحرك الدولي العاجل من أجل تحقيق التطلعات العادلة التي تضمن حقّ الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أراضيه.