رئيس مياه المنوفية يوجه بإعداد حصر شامل لكافة المعدات ومراجعة الحالة الفنية

المنوفية - محمد فتحى

عقد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اليوم، اجتماعا لمتابعة خطط وإجراءات التشغيل والصيانة لمحطات وروافع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، والوقوف على مدى جاهزية وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة فى هذا الشأن وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

ووجه، بضرورة التنسيق بين مديرى جميع الأفرع التابعة ومسئولى الورش الفنية بالشركة وإعداد بيان وحصر شامل ودقيق لكافة المعدات والآليات الهندسية المتواجدة، التى يمكن الاستعانة بها فى التعامل مع الأزمات على أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة.

كما وجه بضرورة إعداد بيان شامل يتضمن عدد المحطات المعالجة والرفع ومحطات المياه والمعدات الهندسية والفنية وموقف كفاءتها وعدد الكوادر العاملة بكل محطة، موجهًا بضرورة إعداد خطة عمل لصيانة كافة المعدات لرفع كفاءتها بشكل منتظم وعرض موقف العناصر البشرية العاملة بتلك المعدات ورفع قدراتهم الفنية لإدارة العمل الميدانى بكفاءة عالية، وأهمية التعاون مع جميع الجهات بكل محافظة فى التعامل مع الأزمات.

وشدد نجيب، على ضرورة تأمين محطات ومنشآت مياه الشرب والصرف الصحى، وتركيب كاميرات مراقبة فى جميع عنابر المحطات الرئيسية الكبيرة، ووضع خطط للتعامل مع أى أزمات أو طوارئ تتعلق بالتشغيل والصيانة، وتشكيل لجان أمن بكافة الأفرع التابعة لمتابعة أمن وسلامة المحطات لتوفير الخدمة بشكل دائم دون توقف.

وأشار، إلى ضرورة الاهتمام بإجراءات التشغيل القياسى للمحطات والمرور بصفة دورية على المحطات لرصد الموقف الحالى لكل المحطات ومتابعة المشروعات الجارية لتأهيل المحطات وتشكيل فريق عمل لمتابعة الخطوط الكبيرة.

وتابع، خطة الشركة والاستعدادات لمواجهة للأزمات، ووضع سيناريوهات للأزمات المحتملة وسبل وآليات التعامل تزامنا مع قدوم فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار مع ضرورة الاهتمام بتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل.

وأكد، سرعة البدء فورا فى تشكيل لجان تتولى فحص وحصر الحالة الفنية لكافة المعدات وإنهاء كافة الملاحظات الخاصة بهذا الشأن تمهيدًا للتأكد من الجاهزية الكاملة وتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للتعامل اللحظى فى أوقات الأزمات.