رئيس جهاز النوبارية الجديدة يتفقد عدداً من المدارس للاطمئنان على سير العام الدراسى

كتب أحمد حسن

تفقد الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجدية، يرافقه مسئولو الادارة التعليمية ورئيس مجلس الأمناء والقيادات التنفيذية بالمدينة، عدداً من المدارس بالمدينة بمراحل مختلفة، للاطمئنان على حسن سير العام الدراسي الجديد2023/2024.

واستهل رئيس جهاز النوبارية الجديدة، ومرافقوه جولتهم بتفقد المدرسة الثانوية بنات بالحي الثاني، وحضر رئيس الجهاز والوفد المرافق الطابور المدرسي الصباحي والقى كلمة هنأ فيها مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالعام الدراسي الجديد وحث الطلاب على التفوق وبذل الجهد وتنظيم الوقت، مؤكداً أهمية العلم في بناء الأوطان، وان الطلاب والشباب هم النواة الأساسية للتنمية في الجمهورية الجديدة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة ومرافقوه، المدرسة الرسمية للغات، مهنئين الطلاب بالعام الدراسي الجديد، كما تفقد الأنشطة والمكتبة والمعامل، تلا ذلك زيارة لمدرسة التعليم الأساسي بالحي الأول، متمنين للجميع التوفيق والسداد.

وفي سياق متصل، قام الدكتور أحمد إسماعيل يرافقه مسئولو الجهاز بالمرور على بعض المشروعات بمدينة النوبارية، والتي شكلت اعمال الطرق وتنسيق الموقع العام بالطريق الموازي للطريق الصحراوي داخل المدينة من المدخل الصناعى، وأعمال تنسيق الموقع العام بمدخل المنطقة الصناعية والسكنية.

وأكمل رئيس الجهاز جولته، بتفقد مشروع إنشاء مبنى مدرسة بمنطقة ابني بيتك ب، حيث تابع أعمال الإنشاءات والخرسانات، مؤكداً ضرورة مواصلة الأعمال بكل دقة وحزم، وسرعة الانتهاء من المشروع لدعم العملية التعليمية بالمدينة.

ثم قام الدكتور أحمد إسماعيل، بالمرور على المسطحات الخضراء ومتابعة أعمال النظافة بأحياء المدينة، حيث وجه مسئولي إدارة الزراعة بالعمل على رفع كفاءة المسطحات الخضراء أولاً بأول مع المحافظة على الري بالمياه العكرة، وعدم استخدام أي مياه نقية للحفاظ على الموارد المائية.