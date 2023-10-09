اليوم السابع
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الإثنين، 09 أكتوبر 2023 12:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس "تجارية الإسماعيلية": اهتمام رئاسى بإقامة المعارض الموسمية للمواطنين

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 12:15 م
رئيس "تجارية الإسماعيلية": اهتمام رئاسى بإقامة المعارض الموسمية للمواطنين جانب من اللقاء
الإسماعيلية- صبرى غانم

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واصل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية بالإسماعيلية، جولاته داخل معرض اهلا مدارس 2023، في إطار المتابعة المستمرة لحركة البيع والشراء ومدي إقبال المواطنين وكذلك رصد ردود الأفعال بخصوص أسعار وجودة المعروضات.
 
وخلال الجولة، التقي أكرم الشافعي بعضوات مجلس سيدات الأعمال برئاسة آمال محمود إبراهيم، وشدد علي أهمية الحضور للمتابعة وتسكين جميع العارضات الراغبين في المشاركة في المعرض والذي يستمر حتي منتصف أكتوبر.
 
وأشار أكرم الشافعي إلي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمعارض الموسمية التي تنظمها الغرف التجارية بالمحافظات، تخفيفا عن كاهل المواطن البسيط، وشدد علي العارضين بضرورة المعاملة الطيبة مع المواطنين المترددين علي المعرض.
 
وأوضح اكرم الشافعي، أن معرض اهلا مدارس بالإسماعيلية، يتميز باسعاره المخفضة، لأن مجلس إدارة الغرفة كان حريص منذ البداية علي مشاركة أصحاب المصانع «اول ايد »، وهو ما ساعد في تقديم تخفيضات حقيقية شعر بها المستهلك عند شراءه المستلزمات المدرسية.
 
وأكد رئيس "تجارية الإسماعيلية"، أن تلك المعارض تظهر القدرات الذاتية للدولة، وتوجه رسالة قوية عن الصناعة المصرية القوية.

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الغرفة التجارية

اهلا مدارس

غرفة الاسماعيلية التجارية

محافظة الاسماعيلية



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