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رئيس الوزراء: سنواجه كل محاولات التلاعب فى الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:42 م
رئيس الوزراء: سنواجه كل محاولات التلاعب فى الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم التوافق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاسل التجارية أن تكون الأسعار معلنه للمواطنين، موضحا أن مبادرة خفض أسعار السلع ستستمر لمدة 6 أشهر مع تقييمها.
 
وأكد أن الدولة تتخذ تسهيلات وإعفاءات كبيرة، مؤكدا أن أي نوع من محاولات التلاعب ستتخذ الدولة كل إجراءاتها لمنع هذا التلاعب أو زيادة الأسعار.
 
وأوضح أنه تم التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، موضحا أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع " السكر - الزيت- العدس- الالبان والجبن- المكرونة - الفول - الأرز" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.
 
وقال رئيس الوزراء إنه تم الاتفاق أيضا على خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة  والبيض.
 
وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
 
وتابع فى مؤتمر صحفى ، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة بتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.

مصطفي مدبولي

مجلس الوزراء

الحكومة

التضخم

ارتفاع اسعار السلع

السلع الغذائية

رسوم وجمارك



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