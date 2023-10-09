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رئيس الوزراء: تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:28 م
رئيس الوزراء: تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، موضحا أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع " السكر - الزيت- العدس- الألبان والجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.
 
وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
 
وتابع فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة بتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.

مصطفي مدبولي

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رسوم وجمارك

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